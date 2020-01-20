  1. Пятый канал
  4. «Прекрасный оператор!»: Дочь Климовой засняла маму в бикини

«Прекрасный оператор!»: Дочь Климовой засняла маму в бикини

Валентин Черников Видео 29 550

Четырехлетняя наследница актрисы запечатлела прелести звезды у бассейна.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @klimovagram

Отдыхающую у бассейна Екатерину Климову запечатлела на камеру ее четырехлетняя дочь Белла. Забавным и притягательным видео актриса поделилась с подписчиками в Instagram.

Звезда решила снять на смартфон один из моментов совместного отдыха с четырьмя детьми, пишет Утро.ру. Для этого она включила камеру, лежа у бассейна. Поначалу в кадре видна лишь маленькая Белла. Она беседует с мамой о средствах защиты от солнца.

«Так, любопытный человек, хватит снимать!» — заявляет, наконец, дочь и перенимает камеру из рук матери.

Instagram @klimovagram

Взяв на себя роль оператора, Белла с близкого расстояния показала лицо и тело артистки в белом купальнике. 

«Ой, какая хорошенькая! А мама — самая красивая актриса нашего кино!»

«Очаровательное создание и божественно красивая мама!»

«Как можно иметь такую фигуру после рождения четырех детей?»

«Дочь молодец, прекрасный оператор!» — откликнулись поклонники Екатерины.

Ранее 5-tv.ru писал, что к детям Климовой ночью заглянул Дед Мороз.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.53
-0.04 68.54
-0.12
ТОП-3 самых сложных и нетерпимых мужчин по знаку зодиака

Последние новости

11:02
Два человека погибли, 15 ранены в результате стрельбы в Канзас-Сити
11:00
Судно «Выборг» загорелось в сухом доке в Архангельске
10:52
Одним из погибших в хостеле Перми оказался ребенок
10:46
Команду «КАМАЗ-мастер» с ралли «Дакар» с триумфом встретили в Москве
10:38
ТОП-3 самых сложных и нетерпимых мужчин по знаку зодиака
10:31
Петербурженка обвинила двоих школьников в изнасиловании

Сейчас читают

«Я сегодня именинница»: обнаженная Бузова рассказала, что значит для нее 34-летие
Гороскоп на 20 января: Луна в Стрельце предостерегает от траты жизненных сил
Певец Александр Серов получил ранение в перестрелке

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]