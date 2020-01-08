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  4. Супругу футболиста Павла Погребняка насильно высадили из такси

Супругу футболиста Павла Погребняка насильно высадили из такси

, 19:41 | Марина Неруцких Видео 53

Конфликт с водителем такси Мария записала на телефон и выложила в сторис в своем Instagram.

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Фото, видео: Instagram @mariapoga_

После конфликта с таксистом супругу известного футболиста Павла Погребняка насильно высадили из машины. Конфликт с водителем Мария записала на телефон и выложила в сторис в своем Instagram.

Судя по кадрам, таксист привез медиазнаменитость по неправильному адресу. После того как Мария Погребняк начала возмущаться, таксист вышел из машины и начал выгружать вещи пассажирки. Несмотря на то, что Мария пишет, будто ее вышвырнули из такси, самого момента применения какого-либо насилия в отношении девушки не было. Погребняк сильно возмутил тот факт, что таксист поставил ее дорогую сумочку на асфальт.

Мария Погребняк — девушка не робкого десятка. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что супруга футболиста жестко ответила недоброжелателям на своей странице в Instagram — Погребняк пригрозила хейтерам скалкой.

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