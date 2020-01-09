Гороскоп на 9 января: Луна в Близнецах сулит перемены в жизни

Рак, есть люди, которые вас подавляют, и это очень негативно сказывается на качество вашей жизни. Постарайтесь дистанцироваться от них, и напротив окружите себя теми, кто заряжает вас энергией.

Близнецы, пришло время полюбить себя. Не просто принять, а именно полюбить, ведь вы достойны этого. Не представляете, как изменится отношение к вам других людей после трансформации.

Тельцы, вы слишком близко к сердцу принимаете происходящее и от этого нервничаете. Попробуйте попрактиковать дыхательную гимнастику. Ну, и самое главное — будьте проще.

Овен, как же это прекрасно выйти из шкафа и наконец почувствовать, как прекрасен этот мир. Вы слишком закопались в собственных проблемах, и вам кажется, что света в конце тоннеля нет. Попробуйте взглянуть на это со стороны, близкие люди помогут вам.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 января, Луна в Близнецах сулит некоторые изменения в жизни. В эти дни знаки зодиака чувствуют потребность в поиске информации в книгах, музыке, творчестве.

♌ Лев

Лев для вас начинаются отличные дни. Кстати, отличный повод купить лотерейный билет. Еще очень важный момент — это настрой, если он будет позитивный, то ваша удача может удвоится.

Космический совет: удача на вашей стороне.

♍ Дева

Дева, этот день лучше провести в компании тех, кто вас любит ни за какие-то заслуги, а потому что вы — это вы. Для некоторых — это время станет переломным. Отличный день для того, чтобы сделать предложение руки и сердца или признаться в своих чувствах.

Космический совет: окружите себя любовью.

♎ Весы

Весы, нет ли у вас ощущения, что ваш партнер или ближайший друг несколько давит на вас, и вы уже сами не понимаете, чего действительно хотите. Если это так, то вам просто необходимо прояснить эту ситуацию. Речь не о том, чтобы сжигать мосты, важно донести до близкого человека ваши чувства.

Космический совет: не давайте манипулировать собой.

♏ Скорпион

Скорпион, не нужно сжиматься, будто вы еж. Люди, которые вас окружают, в большинстве своем желают вам добра, и искренне не понимают, чего вы так боитесь. Нельзя все время жить прошлым.

Космический совет: сознайтесь в своих страхах.

♐ Стрелец

Стрельцы, будьте готовы к любви. Вы можете быть одновременно и сильным, и уязвимым. Но человек, который окажется с вами рядом, должен любить вас разным. Для того, чтобы не ошибиться, вам необходимо самому принять себя.

Космический совет: примите себя со всеми недостатками.

♑ Козерог

Козерог, кто сказал, что отличаться от других — это плохо? Именно это ваше качество позволит вам выйти на лидирующие позиции. Не бойтесь поговорить с начальником о повышении зарплаты или с бизнес-партнером об изменениях условий контракта. Риск уместен.

Космический совет: рискуйте и одержите победу.

♒ Водолей

Водолей, вроде бы все хорошо, но что-то вас тревожит. Доверьтесь своей интуиции, если внутренний голос говорит вам, что какие-то действия не принесут желаемого результата. Совет от близкого друга не будет лишним.

Космический совет: доверьтесь интуиции.

♊ Рыбы

Рыбы, никто не застрахован от ошибок. Не стоит терзать себя по поводу каждой неудачи, в ближайшее время все разрешится само собой. По прошествии времени эта неприятность покажется лишь песчинкой в море.

Космический совет: не корите себя за ошибки.

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