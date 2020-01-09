  1. Пятый канал
  4. «Наденьте что-нибудь»: Кардашьян в нижнем белье поздравила фанатов с Новым годом

«Наденьте что-нибудь»: Кардашьян в нижнем белье поздравила фанатов с Новым годом

, 11:39 | Валентин Черников Фото 1 385

Не все подписчики оценили выбор «наряда» для поздравительного поста супермодели.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @kimkardashian

Необычное поздравление Ким Кардашьян удивило ее фанатов в Instagram. Супермодель снялась в нижнем белье телесного цвета. В свете яркой вспышки оператора крупным планом видны роскошная грудь и знаменитая осиная талия.

«Немного поздно, но с Новым годом», — написала под фото звезда. 

Instagram @kimkardashian

Поклонники 39-летней Кардашьян, как водится, отметили ее сногсшибательную внешность.

«Разве она не богиня?»

«Как можно иметь такое безупречное тело после рождения двух детей?!»

«Лучший цветок в мире искусства», — оценили фолловеры.

Многие пользователи соцсети тем временем осудили новый пост Ким. Люди посчитали неуместным запоздалое поздравление, которое автор поста сопроводила столь откровенным снимком.

«Немного поздно? Девушка, сейчас 8 января!»

«Почему мы должны смотреть на вас в таком виде? Наденьте что-нибудь. Подумайте о ваших детях и будущих внуках»;

«Тело замужней женщины предназначено для глаз ее мужа. Интересно, как это воспринимает Кенни (Уэст, супруг — Прим. ред.)?»

«Понятно, у тебя так много дел, что ты забыла одеться перед тем, как отправить запоздалое поздравление с Новым годом», — ответили юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что сестра Ким Кардашьян подарила годовалой дочери бриллиантовое кольцо.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 9 января: Луна в Близнецах сулит перемены в жизни

Последние новости

12:26
Центробанк опроверг взрыв газового баллона в головном офисе в Москве
12:05
СНБО Украины не исключает версию теракта при крушении самолета в Иране
12:00
Губин или Родион Газманов? Гагарина показала 12-летнего сына
11:54
При взрыве газового баллона в здании Центробанка пострадал один человек
11:49
Представительство прокомментировало новость о задержании свердловского постпреда
11:39
«Наденьте что-нибудь»: Кардашьян в нижнем белье поздравила фанатов с Новым годом

Сейчас читают

Шпица выложила фото в купальнике и поразилась «озабоченности» поклонников
Гороскоп на 9 января: Луна в Близнецах сулит перемены в жизни
Святки и Степанов день. Как привлечь в дом деньги и чего нельзя делать 9 января

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]