«Наденьте что-нибудь»: Кардашьян в нижнем белье поздравила фанатов с Новым годом

Необычное поздравление Ким Кардашьян удивило ее фанатов в Instagram. Супермодель снялась в нижнем белье телесного цвета. В свете яркой вспышки оператора крупным планом видны роскошная грудь и знаменитая осиная талия.

«Немного поздно, но с Новым годом», — написала под фото звезда.

Instagram @kimkardashian

Поклонники 39-летней Кардашьян, как водится, отметили ее сногсшибательную внешность.

«Разве она не богиня?»

«Как можно иметь такое безупречное тело после рождения двух детей?!»

«Лучший цветок в мире искусства», — оценили фолловеры.

Многие пользователи соцсети тем временем осудили новый пост Ким. Люди посчитали неуместным запоздалое поздравление, которое автор поста сопроводила столь откровенным снимком.

«Немного поздно? Девушка, сейчас 8 января!»

«Почему мы должны смотреть на вас в таком виде? Наденьте что-нибудь. Подумайте о ваших детях и будущих внуках»;

«Тело замужней женщины предназначено для глаз ее мужа. Интересно, как это воспринимает Кенни (Уэст, супруг — Прим. ред.)?»

«Понятно, у тебя так много дел, что ты забыла одеться перед тем, как отправить запоздалое поздравление с Новым годом», — ответили юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что сестра Ким Кардашьян подарила годовалой дочери бриллиантовое кольцо.