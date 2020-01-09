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Губин или Родион Газманов? Гагарина показала 12-летнего сына

, 12:00 | Валентин Черников Фото 1 700

Юного наследника певицы спутали со звездами 90-х.

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Фото, видео: Instagram @gagara1987

Фото Полины Гагариной с сыном восхитило ее фанатов. Певица выложила в Instagram селфи с 12-летним Андреем из автомобиля и поздравила подписчиков с прошедшим Рождеством.

Подросток в кадре широко улыбается. На снимке поклонники артистки спутали Ондра, как назвала его мама, с кумирами 90-х. Парня приняли за Андрея Губина и Родиона Газманова. Большинство же отметило сходство Андрея с мамой. А знающие первого мужа певицы Петра Кислова утверждают, что мальчик — копия отца.

Instagram @gagara1987

«Красивые какие! Андрюша похож на маму»;

«Добро в глазах, и это благодаря родителям»;

«Это что Родион Газманов? Вернулся в прошлое»;

«Андрей Губин», — отозвались пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гагарина удивила поклонников признанием о дочке.

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