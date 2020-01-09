Губин или Родион Газманов? Гагарина показала 12-летнего сына

Фото Полины Гагариной с сыном восхитило ее фанатов. Певица выложила в Instagram селфи с 12-летним Андреем из автомобиля и поздравила подписчиков с прошедшим Рождеством.
Подросток в кадре широко улыбается. На снимке поклонники артистки спутали Ондра, как назвала его мама, с кумирами 90-х. Парня приняли за Андрея Губина и Родиона Газманова. Большинство же отметило сходство Андрея с мамой. А знающие первого мужа певицы Петра Кислова утверждают, что мальчик — копия отца.
«Красивые какие! Андрюша похож на маму»;
«Добро в глазах, и это благодаря родителям»;
«Это что Родион Газманов? Вернулся в прошлое»;
«Андрей Губин», — отозвались пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что Гагарина удивила поклонников признанием о дочке.