Мария Порошина рассказала, как ей удалось прийти в форму после пятых родов

Мария Порошина отмечает день рождение сына — 11 января Андрею исполнится годик. Но праздничный стол и новогодние блюда не сломили силу воли актрисы. Звезда приходит в форму после беременности — благодаря диете ей удалось сбросить десять килограммов, пишет KP.RU.

Порошина признается, что раньше худела быстро и просто. Но после пятых родов процесс возвращения к дородовой форме затянулся почти на год.

«С возрастом худеть сложнее. Но я не переживаю. Рождение еще одного малыша важнее красоты, которую потом можно восстановить», — делится Мария.

Артистка использует простой, но действенный метод похудения. Ради фигуры она села на раздельное питание — один прием пищи исключительно белковый, другой — углеводный, жиры — ограничены. Порошина не забывает о поддержании водного баланса, также она ограничила употребление жареных блюд.

Начало года обещает быть для Марии насыщенным — в премьерном спектакле в Театре Школы современной пьесы она играет соблазнительную красотку.

Вернуться в дородовую форму Порошиной помог и подарок, который она получила от бойфренда старшей дочки Полины — молодой человек презентовал актрисе браслет со встроенным шагомером. Также с помощью него Мария контролирует количество физических нагрузок.

Ранее 5-tv.ru писал, что годовалый сын Порошиной готовится стать оперным певцом.