  1. Пятый канал
  4. Мария Порошина рассказала, как ей удалось прийти в форму после пятых родов

Мария Порошина рассказала, как ей удалось прийти в форму после пятых родов

, 14:28 | Алиса Старжевская Видео 687

Актриса быстро похудела к премьерному спектаклю в Театре Школе современной пьесы — в нем Мария играет соблазнительную красотку.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @poroshinamariyamikhaylovna

Мария Порошина отмечает день рождение сына — 11 января Андрею исполнится годик. Но праздничный стол и новогодние блюда не сломили силу воли актрисы. Звезда приходит в форму после беременности — благодаря диете ей удалось сбросить десять килограммов, пишет KP.RU.

Порошина признается, что раньше худела быстро и просто. Но после пятых родов процесс возвращения к дородовой форме затянулся почти на год.

«С возрастом худеть сложнее. Но я не переживаю. Рождение еще одного малыша важнее красоты, которую потом можно восстановить», — делится Мария.

Артистка использует простой, но действенный метод похудения. Ради фигуры она села на раздельное питание — один прием пищи исключительно белковый, другой — углеводный, жиры — ограничены. Порошина не забывает о поддержании водного баланса, также она ограничила употребление жареных блюд.

Начало года обещает быть для Марии насыщенным — в премьерном спектакле в Театре Школы современной пьесы она играет соблазнительную красотку.

Вернуться в дородовую форму Порошиной помог и подарок, который она получила от бойфренда старшей дочки Полины — молодой человек презентовал актрисе браслет со встроенным шагомером. Также с помощью него Мария контролирует количество физических нагрузок.

Ранее 5-tv.ru писал, что годовалый сын Порошиной готовится стать оперным певцом.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
61.23
-0.68 68.06
-1.32
Названы главные интимные страхи мужчин разных знаков зодиака

Последние новости

15:38
Экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли первые три места на пятом этапе «Дакара»
15:35
Тело умершего гостя несколько дней «просидело» за новогодним столом в Белоруссии
15:23
Видео: Подготовка иранских ракет для нанесения удара по американским базам
15:19
«За что боролись. . .»: в Киеве подсчитали ущерб от «Турецкого потока»
15:05
Кинокритик Никулин объяснил уникальность фильма «Вторжение»
14:59
Путин в Крыму наблюдал за учениями Северного и Черноморского флотов

Сейчас читают

Беременная Милла Йовович набрала вес и практически не занимается спортом
Губин или Родион Газманов? Гагарина показала 12-летнего сына
Гороскоп на 9 января: Луна в Близнецах сулит перемены в жизни

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]