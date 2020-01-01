Годовалый сын Порошиной готовится стать оперным певцом

Оперное искусство стало главным увлечением сына Марии Порошиной. Слова актрисы приводит портал 7дней.ru. 11 января Андрею исполнится год, но мальчик уже учится петь и привыкает к популярности, говорит мама.

«Думаю, это оттого, что во время беременности я постоянно слушала оперу в Большом театре, благо там моя мама служила (Наталия Красноярская, заслуженная артистка России, актриса и режиссер, проработала в Большом театре более 40 лет — Прим. ред.) Благодаря ей я имела возможность ходить то на генеральные репетиции, то на спектакли. Только за два месяца побывала на пяти оперных премьерах!» — вспоминает дама.

По словам Марии, она до фанатизма полюбила оперу и не могла ей насытиться, когда ждала появления сына. Походам в Большой Театр не помешал даже растущий живот. Хотя, театральный этикет требует от женщины появляться на оперной премьере каждый раз в новом платье. Подобрать подходящий наряд было непросто, но артистка с этим справлялась.

«И вот результат: сейчас Андрюша «выдает» такие ноты, что, я думаю, мой сын уже причастен к опере! Ее фанат! При этом старается правильно складывать язычок. Груня и Глаша (дочери Порошиной — Прим. ред.), которые поют в хоре, ему показывают, — говорит Мария.

Когда сыну был месяц, родные сфотографировали его в бабочке и в костюмчике, добавляет она. Андрюша смотрелся в нем так солидно, что его мама мальчик будет либо дирижером, либо певцом.

А как он позволяет себе целовать ручки — вылитый оперный граф или князь! И обожает, когда ему хлопают. Может, это он уже готовится к зрительским аплодисментам?» — задается вопросом звезда.

Актриса отмечает, что четыре дочери любят младшего брата, постоянно целуют и готовы возиться с ним часами. Но в отличие от них и самой Порошиной Андрей не эмоциональный, а «спокойный и созерцающий».

«Уже знает себе цену, понимает, что он — мужчина! Он, конечно, может быть чем-то недоволен, но с ним можно договориться», — описала мама.

Имя отца мальчика и его род занятий Порошина до сих пор держит в секрете.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Порошина вошла в ТОП-5 российских звезд 40+, родивших в 2019 году.