Попытка США помешать запуску «Турецкого потока» провалилась

В Совете Федерации уже заявили о провале попытки США помешать запуску «Турецкого потока». Новый газопровод стал прорывом российской дипломатии и экономики. Еще в декабре Трамп подписал новый оборонный бюджет США, который предусматривает санкции против «Турецкого потока». Но газовая магистраль все-таки заработала.



На историческом событии присутствовал корреспондент МИЦ «Известия» Николай Иванов. Подробности в репортаже.

Красный вентиль появляется словно из ниоткуда. Президенты России, Турции, Сербии и премьер Болгарии берутся за него вместе, пара секунд — и «Турецкий поток» открыт.

Российского президента в конгресс-центре на берегу бухты Золотой рог встречают особенно тепло. Отношения с Турцией сейчас на пике. Президент России напоминает — наш газ питает Турцию уже 30 лет, несмотря на непостоянство международной повестки. «Турецкий поток» — еще один выдающийся пример не просто сотрудничества — дружбы.

«Взаимодействие России и Турции поступательно развивается практически во всех сферах. Несмотря на непростую обстановку в мире и попытки ряда международных игроков помешать расширению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, работа идет своим ходом», — сказал Владимир Путин.

«В русской пословице говорится: умный попутчик означает, что половина пути уже пройдена. Турецко-российская дружба, посредством российских проектов, в последние годы много раз подтвердила это. И мы надеемся, что Россия и Турция, две соседних страны, будут продолжать со всей решимостью идти вперед по одному пути, как два добрых попутчика», — ответил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турецкий поток» открывают на фоне новый вспышки агрессии на Ближнем Востоке — убийства иранского генерала Сулемайни в результате американского точечного удара. Как результат — ответная атака Тегерана на базы США в регионе. Путин и Эрдоган, категорически, за мирное решение конфликта.

«Мы с вами живем в сложном мире. И, к сожалению, в регионе, в котором мы находимся, наблюдаются серьезные тенденции к обострению ситуации. А вот Турция и Россия показывают совсем другие примеры. Пример взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы, всего мира. Уверен, мы будем действовать так же и в будущем. И будем добиваться новых успехов», — сказал президент России.

Но даже такой пожар на Ближнем Востоке не может помешать планам по «Турецкому потоку». Ведь речь идет об энергетической безопасности не одной страны, а целого региона.

«По первой нитке газ поступает из месторождения Западной Сибири напрямую турецким партнерам. По второй — пойдет транзитом через территорию Турции на Балканы, в том числе в Болгарию, Сербию, Грецию. Повторю: таким образом, поставки российского газа по „Турецкому потоку“ без сомнения будут иметь большое значение не только для экономики Турции и черноморского региона, но и окажут позитивное влияние на развитие многих южно-европейских стран», — объяснил Владимир Путин.

Газ уже поступает с 1 января через Болгарию в Северную Македонию и Грецию. В мае — ожидаются поставки в Сербию. Из Сербии газопровод пойдет в Венгрию. Но это — дело ближайших месяцев. А сейчас схема «Турецкого потока» выглядит так: нити тянутся от компрессорной станции «Русская» — это недалеко от Анапы — по дну Черного моря до турецкого берега. 930 километров. Во время строительства был установлен рекорд по укладке труб — 6 километров 270 метров в сутки! Причем морская часть пути была построена всего за 15 месяцев. Газопровод выныривает из Черного моря в городке Кыйекей.

Кыйекей стоит на самом берегу Черного моря. Это туристический городок. Но сейчас здесь ураганный ветер и самая настоящая метель. Здесь обе нитки газопровода выходят на поверхность. И одна идет турецкому потребителю, другая — в Южную и Юго-Восточную Европу.

Теперь ситуация в Турции в корне меняется. Газа, который несет «Турецкий поток», хватит для нужд 15 миллионов семей. Раньше, чтобы поставить такое количество топлива, нужно было отправить 370 танкеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Эрдоган официально открыли «Турецкий поток».