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Ученые рассказали, как продлить жизнь на десять лет

, 7:11 | Валентин Черников Видео 52

Американские эксперты назвали пять основных факторов, которые сокращают дни человека.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka, Hans F. Meier, West Coast Surfer, Jochen Sand, Creativ Studio Heinemann, Sebastian Gollnow, Dinendra Haria

Полезные привычки могут продлить жить человека на десять лет. К такому выводу пришли ученые Гарвардского и Амстердамского университетов. Результаты их исследований опубликовало издание British Medical Journal.

Эксперты проанализировали состояние 100 тысяч человек в зрелом возрасте. Для исследования они отобрали здоровых 50-летних людей. Врачи наблюдали за ними на протяжении 20 лет и фиксировали появление сердечно-сосудистых заболеваний, рака или диабета второго типа.

В результате ученые определили пять основных факторов, которые вероятнее всего сокращают дни человека: нездоровое питание, низкая физическая активность, избыточный вес, курение и употребление алкоголя даже в умеренных дозах — 175 миллилитров вина или 375 миллилитров пива для женщин и, соответственно, 350 или 750 миллилитров для мужчин.

Как выяснилось, женщины, которые отказывались от курения и алкоголя, придерживались здорового питания и занимались физическими упражнениями, прожили в среднем 84,4 года. 73,7 года было отпущено тем, у кого таких привычек не было. Для мужчин эти показатели составили 81,1 против 73,5 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что медики перечислили признаки отсутствия онкологии у человека.

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