«Вот какой мужчина вам нужен»: фанаты сосватали за Лолиту Стивена Сигала

Встреча Лолиты с актером и мастером боевых искусств Стивеном Сигалом раззадорила ее фанатов. В Instagram певица разместила фото, на котором стоит вместе с голливудской звездой.

«У него потрясающая жена и сын! Так приятно видеть звезду мирового уровня, абсолютно лишенную снобизма, и еще прекрасным семьянином! Еще одно доказательство самодостаточных людей!» — написала после визита Милявская.

Instagram @lolitamilyavskaya

С начала года фолловеры судачат, что Лолита встречается с мужчиной, имени которого не озвучивает. Насколько он подходит артистке, поклонникам неизвестно. Зато теперь они знают, как хорошо рядом с ней смотрится Сигал. Пользуясь случаем, доброжелатели принялись в шутку и всерьез сватать голливудскую звезду за Милявскую.

«Лолиточка, дорогая, вот какую вторую половинку вам нужно!»

«Лола, это настоящий мужчина, он хороший защитник»;

«Лолита, вот какой мужчина вам нужен рядом! Вы сразу такая маленькая и беззащитная девочка»;

«Вы хорошо смотритесь. Может, стоит задуматься?»

«Супер-пара бы получилась», — прокомментировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита заинтриговала фанатов возможным романом.