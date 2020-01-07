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«Не скучала в одиночестве»: Лолита заинтриговала фанатов возможным романом

, 16:13 | Валентин Черников Видео 68

На видео певицы из отеля в Дубае поклонники заметили следы присутствия мужчины.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @lolitamilyavskaya

Пост Лолиты в Instagram из Дубая дал ее поклонникам повод для разговоров о новом романе. Певица вылетела на концерт в Эмираты и опубликовала видео из пятизвездочного отеля. Описывая достоинства элитного номера, Милявская вольно или невольно оставила фанатам намеки на присутствие там ухажера.

На камеру артистки попали: мужская рубашка на кровати в просторной спальне, стол, накрытый на две персоны, два смятых полотенца на веранде, мужской кожаный несессер и бритва в отдельном стаканчике в ванной.

Instagram @lolitamilyavskaya

Подписчики в комментариях обратили внимание на эти предметы и поздравили любимицу с появлением в ее жизни возлюбленного. Лолита не подтвердила и не опровергла слухи о начале романтических отношений. Но на поздравления фолловеров ответила благодарностью и «смайликами» с сердечками.

«Сорри, что лезу в личное, но рубашечка на кровати мужская! Дай бог»;

«Мужскую рубашку не заметили, и принадлежности? И стол на две персоны!»

«Это же круто, что Лолита не одна! Желаю вам романтичного отдыха и счастливого Рождества!»

«Видно, что не скучала в одиночестве. Подруга, порадовалась за тебя!» — ответили пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Лолита призналась, что завела любовника.

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