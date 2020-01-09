Очевидцы сообщают о двух взрывах на НПЗ в Ухте

На НПЗ в Ухте, который загорелся сегодня в Ухте, раздались два взрыва. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на свой источник.

По информации МЧС, информация о возгорании на предприятии, расположенном по адресу Заводская улица, поступила около 17.00.

Огонь занимает площадь в тысячу квадратных метров. В ведомстве уточнили, что возгорание произошло на установке дизельного топлива. Пожару присвоен третий ранг сложности.

По предварительной информации, в результате ЧП травмирован один человек. Его госпитализировали в состоянии легкой степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео пожара в Ухте.