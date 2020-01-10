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«Больше дичи»: Кудрявцеву позабавили слухи о ее якобы нетрадиционной ориентации

, 4:42 | Мия Субботина Фото 27

Поводом для сплетен стала поездка телеведущей и ее подруги Риммы Карамовой в Санкт-Петербург.

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Фото, видео: Instagram @leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева в конце декабря перенесла операцию из-за нарушенной герметизации левого импланта. После хирургического вмешательства звезда проходит этап восстановления.

После этого в сети стали появляться слухи, что Кудрявцева якобы удалила импланты, чтобы «стать мужчиной» ради своей подруги Риммы Карамовой. На такую публикацию теледива отреагировала с должной иронией.

«Больше дичи», — подписала снимок звезда.

Поводом для слухов стало совместное путешествие Кудрявцевой и Карамовой в Санкт-Петербург. Во время отдыха теледива активно выкладывала ролики в сторис в своем Instagram-профиле, на которых была запечатлена ее подруга.

Instagram @leratv

Накануне Нового года телезвезда перенесла срочное хирургическое вмешательство по удалению силикона из груди. Оказалось, что имплант лопнул еще около пяти лет назад.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кудрявцева вышла в свет после операции на груди.

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