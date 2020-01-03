«Прихожу в себя понемногу»: Кудрявцева вышла в свет после операции на груди

Появление Леры Кудрявцевой на публике после тяжелой операции на груди воодушевило ее поклонников. Телеведущая выложила в Instagram кадры с новогоднего ледового шоу «Золушка». Представление организовали фигурист Евгений Плющенко и его жена, продюсер Яна Рудковская, которая отметила там же 45-летие.

Кудрявцева посетила зрелище с годовалой дочерью Марией. Девочка быстро устала, из-за чего звезда передала поздравления Рудковской через Плющенко. Судя по фотографиям, знаменитость получила удовольствие от просмотра ледовой сказки.

Instagram @leratv

«Лера, вы уже оклемались?» — написали в комментариях к посту подписчики.

«Прихожу в себя понемногу», — ответила теледива.

Отдельные пользователи со злорадством спросили Кудрявцеву, намерена ли она вновь вставлять имплантаты. За нее хейтерам ответили фанаты. Авторам подобных комментариев посоветовали «вставить себе мозги». Лере же фолловеры пожелали скорейшего восстановления.

В канун Нового года телеведущая перенесла агрессивное хирургическое вмешательство по удалению силикона из груди. К таким последствиям привел лопнувший имплант. Неприятность как оказалось произошла еще пять лет назад. Все это время у Кудрявцевой в груди протекал силикон. За время четырехчасовой операции врачи вычистили бюст телеведущей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лера Кудрявцева показала, как выглядит без имплантов.