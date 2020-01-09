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«Боевой раскрас»: Орбакайте показала, как они с дочерью делают макияж

, 22:21 | Мия Субботина Видео 174

Певица поделилась семейным видео на своей странице в соцсети.

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Фото, видео: Instagram @orbakaite_k

Кристина Орбакайте часто делится публикациями в социальной сети, на которых запечатлена ее младшая дочь Клавдия Земцова. В этот раз эстрадная певица опубликовала ролик, на котором она вместе с наследницей красится дома у зеркала.

Несмотря на юный возраст, девочка сама делает себе макияж. Однако Кристина все-таки корректирует действия малышки и рекомендует ей другой цвет теней, чтобы глаза не выглядели воспаленными. Видеозапись артистка выложила в своем Instagram-аккаунте.

«Вот так мы собираемся. Урок #юныйвизажист Какая ж ты смешная, девочка моя», — подписала пост звезда.

Instagram @orbakaite_k

Поклонники пришли в восторг от совместного ролика и вспомнили недавнюю запись, на которой Примадонна красила Кристину. Также они осыпали комплиментами внучку Пугачевой.

«Ну, какие классные. Сразу вспоминается недавнее видео, где Алла Борисовна вас красит. Клавочка — звездочка»;

«Замечательные девчонки!»;

«Боевой раскрас»;

«Дочки–матери. Вечная тема», — прокомментировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Орбакайте опубликовала милое фото с дочкой у елки.

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«Боевой раскрас»: Орбакайте показала, как они с дочерью делают макияж

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