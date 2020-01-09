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AZUR air разработала альтернативные маршруты рейсов после рекомендации Росавиации

, 23:00 | Ниса Мурзанаева Интервью 17

Изменятся траектории полетов из российских городов в курортные зоны стран Арабских Эмиратов, Мальдив, Индии и Шри-Ланки.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Yury Kirsanov

Крупнейшая российская чартерная авиакомпания AZUR air подготовила и использует альтернативные маршруты рейсов после рекомендации Росавиации не пересекать воздушное пространство Ирана и Ирака. Об этом сообщила директор Департамента информационной политики и коммуникаций авиаперевозчика Анастасия Дюмулен.

«Авиакомпания AZUR air с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов подготовила и использует альтернативные маршруты, предполагающие изменения траектории полетов из российских городов в курортные зоны стран Арабских Эмиратов, Мальдив, Индии и Шри-Ланки, следуя опубликованным рекомендациям Росавиации. Авиакомпания проводит оперативное согласование альтернативных безопасных маршрутов с авиационными властями стран, над территорией которых выполняются полеты. Также находится в постоянном контакте с Росавиацией», — сказала представитель авиакомпании.

В AZUR air настоятельно порекомендовали пассажирам следить за возможными корректировками времени вылета и уточнять актуальное расписание не ранее чем за сутки до вылета с помощью онлайн-табло на сайте авиаперевозчика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что об альтернативных маршрутах уже сообщили «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и другие авиакомпании.

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