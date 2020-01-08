«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты рейсов после рекомендации Росавиации не пересекать воздушное пространство Иарна и Ирака.

«В соответствии с рекомендациями Росавиации разработаны альтернативные маршруты. Компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полетов. Аэрофлот вместе с МИД России и другими ведомствами внимательно следит за развитием ситуации», — говорится в сообщении авиаперевозчика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как S7 Airlines отреагировала на рекомендацию Росавиации по полетам над Ираном.