Авиакомпания «Россия» скорректировала маршруты трех рейсов после рекомендации Росавиации исключить из маршрутов полетов вероятность захода в воздушное пространство Ирана и Ирака.

По информации пресс-службы авиаперевозчика, оперативно изменены маршруты трех рейсов.

«В связи с этим полетное время рейса FV-5883 за 8 января из Внуково в Гоа увеличится на 16 минут. Рейс FV-5659 по маршруту Санкт-Петербург — Шаржда за 9 января будет выполнен с технической посадкой в аэропорту Сочи для дозаправки. Полетное время будет увеличено на 1 час 42 минуты со стандартных 5 часов 37 минут. Рейс FV-5661 по маршруту Екатеринбург — Шарджа за 9 января будет выполнен по удлиненному маршруту. Полетное время со стандартных 4 часов 53 минут увеличится на 1 час 21 минуту», — сообщает пресс-служба «России».

В документе также отмечается, что авиакомпания «Россия» приложит все усилия, чтобы минимизировать возможные неудобства пассажиров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Победа» просчитала альтернативные маршруты после рекомендаций Росавиации.