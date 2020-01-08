  1. Пятый канал
  4. Авиакомпания «Россия» скорректировала маршруты трех рейсов после рекомендации Росавиации

Авиакомпания «Россия» скорректировала маршруты трех рейсов после рекомендации Росавиации

, 15:45 | Марина Неруцких Срочная новость 327

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта разослало российским авиаперевозчикам соответствующее сообщение.

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 30

Авиакомпания «Россия» скорректировала маршруты трех рейсов после рекомендации Росавиации исключить из маршрутов полетов вероятность захода в воздушное пространство Ирана и Ирака.

По информации пресс-службы авиаперевозчика, оперативно изменены маршруты трех рейсов.

«В связи с этим полетное время рейса FV-5883 за 8 января из Внуково в Гоа увеличится на 16 минут. Рейс FV-5659 по маршруту Санкт-Петербург — Шаржда за 9 января будет выполнен с технической посадкой в аэропорту Сочи для дозаправки. Полетное время будет увеличено на 1 час 42 минуты со стандартных 5 часов 37 минут. Рейс FV-5661 по маршруту Екатеринбург — Шарджа за 9 января будет выполнен по удлиненному маршруту. Полетное время со стандартных 4 часов 53 минут увеличится на 1 час 21 минуту», — сообщает пресс-служба «России».

В документе также отмечается, что авиакомпания «Россия» приложит все усилия, чтобы минимизировать возможные неудобства пассажиров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Победа» просчитала альтернативные маршруты после рекомендаций Росавиации.

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 30
8 янв
Производитель двигателей просит не спекулировать с версиями катастрофы Boeing
8 янв
Матвиенко направила руководству Ирана соболезнования после катастрофы Boeing
8 янв
Авиакомпании массово объявили об отмене рейсов на Ближний Восток и приостановке полетов над Ираном
8 янв
«Победа» просчитала альтернативные маршруты после рекомендаций Росавиации
8 янв
Украинская авиакомпания опубликовала список пассажиров разбившегося Boeing 737
8 янв
«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты рейсов после рекомендации Росавиации
8 янв
Два пассажира не сели на потерпевший крушение в Иране украинский Boeing-737
8 янв
Иран не хочет передавать Boeing «черные ящики» разбившегося самолета — С
8 янв
Авиакомпания назвала имена членов экипажа разбившегося в Иране Boeing
8 янв
Эксперт назвал «странной» катастрофу украинского Boeing-737 в Иране

Читайте также

+3° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 8 января: Луна в Скорпионе — не лучшая пора для новых начинаний

Последние новости

16:40
Путин принял участие в старте «Турецкого потока» в Стамбуле
16:24
«И одеяло, и нагота»: полуголая Чехова показала мастерство «постельного слалома»
16:11
Видео избиения Дмитрия Жванецкого у ресторана в Москве
16:05
Производитель двигателей просит не спекулировать с версиями катастрофы Boeing
15:58
Экс-глава МИД Латвии объяснил недружественное отношение страны к России
15:45
Авиакомпания «Россия» скорректировала маршруты трех рейсов после рекомендации Росавиации

Сейчас читают

«Можно расходиться»: Волочкова не впечатлила фанатов откровенным фото
Очевидцы публикуют видео крушения украинского Boeing 737 в Иране
Гороскоп на 8 января: Луна в Скорпионе — не лучшая пора для новых начинаний

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]