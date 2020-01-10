Гороскоп на 10 января: Луна в Рыбах поможет приблизиться к цели

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 января, Луна в Рыбах сулит некоторые изменения в жизни. В эти дни знакам зодиака лучше потратить время на активный отдых, увлекательное путешествие или посещение развлекательных мероприятий. Способности к умственной концентрации ослаблены.
♈ Овен
Овен, качество лучше количества — это мантра, которая лучше всего описывает 2020 год для вас. Проанализируйте свои цели, и способы их достижения. Пока вы двигаетесь в верном направлении.
Космический совет: качество важнее количества.
♉ Телец
Телец, вам необходимо преодолеть некий лабиринт, чтобы завоевать долгожданный трофей. Для этого необходимо терпение и выносливость, попробуйте визуализировать свою победу. Вы ближе к финишу, чем только можете себе представить.
Космический совет: запаситесь терпением.
♊ Близнецы
Узы, которые мы разделяем с нашей семьей, укрепляют и освобождают нас. Они дают нам возможность выразить наше самое подлинное «я» без страха быть осужденным. Сегодня вам стоит провести время с друзьями, которые напомнят о том, что такое радость и безусловная любовь.
Космический совет: ищите утешение в компании друзей.
♋ Рак
Поверьте, у вас есть сила и гибкость, необходимые для адаптации к сложившимся обстоятельствам. В конечном итоге все происходит для вашего высшего блага. Выбор пути наименьшего сопротивления поможет вам обрести мир внутри и снаружи.
Космический совет: примите вещи, которые вы не можете изменить.
♌ Лев
Сегодня Вселенная предлагает вам шанс пробудиться духовно. Воспитывайте свою интуицию с помощью медитации и созерцания. Вы поднимаетесь на более высокий уровень существования.
Космический совет: разбудите свое духовное «я».
♍ Дева
Ваша цель сегодня состоит в том, чтобы сосредоточиться на чем-либо, кроме вашего «самого важного проекта». Девы, вы должны выйти за рамки общего. Займитесь спортом ради отдыха, и вы будете удивлены тому, насколько это повысит качество вашей работы.
Космический совет: отпустите свой разум.
♎ Весы
Настало время предпринять целенаправленные действия. Вы были благословлены для преодоления этой ситуации. Все идеи, которые вы ищете, находятся внутри вас. Эта глава вашей жизни требует большей инициативы. Не ждите, пока кто-нибудь еще начнет революцию. Вы — первый.
Космический совет: пусть инициатива станет вашим главным словом.
♏ Скорпион
Чтобы принять важное решение, Скорпионы, попрощайтесь с предвзятыми понятиями и откровенно поговорите с другими. Вы будете удивлены тем, насколько они открыты и восприимчивы к вашим идеям.
Космический совет: откровенность является ключом.
♐ Стрелец
Стрельцы, внутри вас столько света и разнообразных идей. Пришло время продемонстрировать окружающим закопанное глубоко внутри ваше настоящее «я». Не бойтесь показаться слабым.
Космический совет: воссоединитесь со своим истинным «я».
♑ Козерог
Ваша одержимость работой может стать причиной страданий в других сферах вашей жизни. Вспомните о важности баланса. Потратьте некоторое время на установку семейных связей. Нет ничего более терапевтического, чем заканчивать день, поедая теплое рагу вашей мамы.
Космический совет: берегите семейные связи.
♒ Водолей
Внимательно изучите свои убеждения и шаблоны мышления, отбрасывая те, которые мешают вам реализовать свой высочайший потенциал. Поверьте, что совсем скоро вы сделаете один из самых больших прорывов в своей жизни. Возвращение к вам силы поможет вам осознать — вы можете достичь всего, о чем мечтаете.
Космический совет: вырвитесь из ментальной тюрьмы.
♊ Рыбы
Рыбы, пришло время отбросить старые взгляды и открыться чему-то новому. Процесс трансформации не всегда легок. Однако пережив его, вам откроются такие горизонты, о которых раньше вы даже и не мыслили.
Космический совет: не бойтесь меняться, приветствуйте свои метаморфозы.
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