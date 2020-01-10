  1. Пятый канал
  4. Гороскоп на 10 января: Луна в Рыбах поможет приблизиться к цели

Гороскоп на 10 января: Луна в Рыбах поможет приблизиться к цели

, 3:02 | Нюра Незванова Видео 615

Сегодня представителям некоторых знаков зодиака стоит больше времени проводить с семьей, отбросить старые предрассудки и довериться интуиции.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 января, Луна в Рыбах сулит некоторые изменения в жизни. В эти дни знакам зодиака лучше потратить время на активный отдых, увлекательное путешествие или посещение развлекательных мероприятий. Способности к умственной концентрации ослаблены.

♈ Овен

Овен, качество лучше количества — это мантра, которая лучше всего описывает 2020 год для вас. Проанализируйте свои цели, и способы их достижения. Пока вы двигаетесь в верном направлении.

Космический совет: качество важнее количества.

♉ Телец

Телец, вам необходимо преодолеть некий лабиринт, чтобы завоевать долгожданный трофей. Для этого необходимо терпение и выносливость, попробуйте визуализировать свою победу. Вы ближе к финишу, чем только можете себе представить.

Космический совет: запаситесь терпением.

♊ Близнецы

Узы, которые мы разделяем с нашей семьей, укрепляют и освобождают нас. Они дают нам возможность выразить наше самое подлинное «я» без страха быть осужденным. Сегодня вам стоит провести время с друзьями, которые напомнят о том, что такое радость и безусловная любовь.

Космический совет: ищите утешение в компании друзей.

♋ Рак

Поверьте, у вас есть сила и гибкость, необходимые для адаптации к сложившимся обстоятельствам. В конечном итоге все происходит для вашего высшего блага. Выбор пути наименьшего сопротивления поможет вам обрести мир внутри и снаружи.

Космический совет: примите вещи, которые вы не можете изменить.

♌ Лев

Сегодня Вселенная предлагает вам шанс пробудиться духовно. Воспитывайте свою интуицию с помощью медитации и созерцания. Вы поднимаетесь на более высокий уровень существования.

Космический совет: разбудите свое духовное «я».

♍ Дева

Ваша цель сегодня состоит в том, чтобы сосредоточиться на чем-либо, кроме вашего «самого важного проекта». Девы, вы должны выйти за рамки общего. Займитесь спортом ради отдыха, и вы будете удивлены тому, насколько это повысит качество вашей работы.

Космический совет: отпустите свой разум.

♎ Весы

Настало время предпринять целенаправленные действия. Вы были благословлены для преодоления этой ситуации. Все идеи, которые вы ищете, находятся внутри вас. Эта глава вашей жизни требует большей инициативы. Не ждите, пока кто-нибудь еще начнет революцию. Вы — первый.

Космический совет: пусть инициатива станет вашим главным словом.

♏ Скорпион

Чтобы принять важное решение, Скорпионы, попрощайтесь с предвзятыми понятиями и откровенно поговорите с другими. Вы будете удивлены тем, насколько они открыты и восприимчивы к вашим идеям.

Космический совет: откровенность является ключом.

♐ Стрелец

Стрельцы, внутри вас столько света и разнообразных идей. Пришло время продемонстрировать окружающим закопанное глубоко внутри ваше настоящее «я». Не бойтесь показаться слабым.

Космический совет: воссоединитесь со своим истинным «я».

♑ Козерог

Ваша одержимость работой может стать причиной страданий в других сферах вашей жизни. Вспомните о важности баланса. Потратьте некоторое время на установку семейных связей. Нет ничего более терапевтического, чем заканчивать день, поедая теплое рагу вашей мамы.

Космический совет: берегите семейные связи.

♒ Водолей

Внимательно изучите свои убеждения и шаблоны мышления, отбрасывая те, которые мешают вам реализовать свой высочайший потенциал. Поверьте, что совсем скоро вы сделаете один из самых больших прорывов в своей жизни. Возвращение к вам силы поможет вам осознать — вы можете достичь всего, о чем мечтаете.

Космический совет: вырвитесь из ментальной тюрьмы.

♊ Рыбы

Рыбы, пришло время отбросить старые взгляды и открыться чему-то новому. Процесс трансформации не всегда легок. Однако пережив его, вам откроются такие горизонты, о которых раньше вы даже и не мыслили.

Космический совет: не бойтесь меняться, приветствуйте свои метаморфозы.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз на неделю с 6 по 12 января.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
61.23
-0.68 68.06
-1.32
Гороскоп на 10 января: Луна в Рыбах поможет приблизиться к цели

Последние новости

3:44
Шэрон Стоун назвала Владимира Путина «сильным лидером»
3:17
Мануального терапевта подозревают в нанесении травм пациентке в Крыму
3:02
Гороскоп на 10 января: Луна в Рыбах поможет приблизиться к цели
2:57
Герой не только в кино: как Леонардо Ди Каприо спас утопающего в Карибском море
2:30
Избыток жирной пищи и красного мяса может привести к слепоте — ученые
2:07
Женщины отказались от бритья на месяц и показали результаты флешмоба в сети

Сейчас читают

Домочадцев день: что можно и чего нельзя делать 10 января
Видео, снятое за секунду до падения Boeing в Иране, появилось в сети
Губин или Родион Газманов? Гагарина показала 12-летнего сына

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]