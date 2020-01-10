Гороскоп на 10 января: Луна в Рыбах поможет приблизиться к цели

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 января, Луна в Рыбах сулит некоторые изменения в жизни. В эти дни знакам зодиака лучше потратить время на активный отдых, увлекательное путешествие или посещение развлекательных мероприятий. Способности к умственной концентрации ослаблены.

♈ Овен

Овен, качество лучше количества — это мантра, которая лучше всего описывает 2020 год для вас. Проанализируйте свои цели, и способы их достижения. Пока вы двигаетесь в верном направлении.

Космический совет: качество важнее количества.

♉ Телец

Телец, вам необходимо преодолеть некий лабиринт, чтобы завоевать долгожданный трофей. Для этого необходимо терпение и выносливость, попробуйте визуализировать свою победу. Вы ближе к финишу, чем только можете себе представить.

Космический совет: запаситесь терпением.

♊ Близнецы

Узы, которые мы разделяем с нашей семьей, укрепляют и освобождают нас. Они дают нам возможность выразить наше самое подлинное «я» без страха быть осужденным. Сегодня вам стоит провести время с друзьями, которые напомнят о том, что такое радость и безусловная любовь.

Космический совет: ищите утешение в компании друзей.

♋ Рак

Поверьте, у вас есть сила и гибкость, необходимые для адаптации к сложившимся обстоятельствам. В конечном итоге все происходит для вашего высшего блага. Выбор пути наименьшего сопротивления поможет вам обрести мир внутри и снаружи.

Космический совет: примите вещи, которые вы не можете изменить.