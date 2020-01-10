Мануального терапевта подозревают в нанесении травм пациентке в Крыму. По данному факту проводится проверка следственными органами.

Доктор имеет необходимые для осуществления врачебной практики документы и ведет частный прием в Керчи, пишет РЕН ТВ. Официально мужчина трудоустроен как врач-терапевт.

Женщине, которая пожаловалась на некачественное медицинское обслуживание, мануальный терапевт якобы проводил прием в качестве инфекциониста.

К ситуации подключились правоохранительные органы. Следователи проводят по данному факту проверку. Назначен ряд экспертиз, изъяты необходимые документы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врач-анестезиолог одной из московских клиник подозревается в изнасиловании пациентки.