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Мануального терапевта подозревают в нанесении травм пациентке в Крыму

, 3:17 | Ниса Мурзанаева Эксклюзивное видео 17

Следственные органы проверяют инцидент в клинике Керчи.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / M. Stolt / CHROMORANGE

Мануального терапевта подозревают в нанесении травм пациентке в Крыму. По данному факту проводится проверка следственными органами.

Доктор имеет необходимые для осуществления врачебной практики документы и ведет частный прием в Керчи, пишет РЕН ТВ. Официально мужчина трудоустроен как врач-терапевт.

Женщине, которая пожаловалась на некачественное медицинское обслуживание, мануальный терапевт якобы проводил прием в качестве инфекциониста.

К ситуации подключились правоохранительные органы. Следователи проводят по данному факту проверку. Назначен ряд экспертиз, изъяты необходимые документы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врач-анестезиолог одной из московских клиник подозревается в изнасиловании пациентки.

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