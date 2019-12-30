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Врач-анестезиолог подозревается в изнасиловании пациентки

, 14:59 | Василий Заика Видео 3 044

После выписки из больницы женщина обратилась с заявлением в Следственный комитет.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Artur Cupak, /imagebroker/Giuseppe Graziano, /CHROMORANGE / Bilderbox, ИЗВЕСТИЯ /Михаил Терещенко

Врач-анестезиолог гнойного отделения одной из московских клиник подозревается в изнасиловании пациентки. Как стало известно 5-tv.ru, согласно заявлению 33-летней женщины, она приходила в себя в одноместной палате после операции. В определенный момент к ней зашел врач, чтобы сделать инъекцию.

Вместо укола 55-летний доктор, по предварительной информации, потребовал интимной близости с пациенткой. Получив отказ, мужчина якобы набросился на женщину и изнасиловал. Вскоре после выписки из клиники пострадавшая обратилась с заявлением в Следственный комитет.

В отношении анестезиолога возбудили уголовное дело и арестовали. Врач не отрицает факт сексуального контакта с пациенткой, утверждая, что процесс происходил по их обоюдному согласию. Ведется следствие.

«До настоящего времени каких-либо обращений и жалоб от пациентки и от правоохранительных органов по указанному факту ни в ГКБ им. Ерамишанцева, ни в Департамент здравоохранения города Москвы не поступало. Со своей стороны Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что по факту данного случая проводится служебная проверка», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что таксист в центре Петербурга избил и изнасиловал пассажирку.

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