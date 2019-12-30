Врач-анестезиолог подозревается в изнасиловании пациентки

Врач-анестезиолог гнойного отделения одной из московских клиник подозревается в изнасиловании пациентки. Как стало известно 5-tv.ru, согласно заявлению 33-летней женщины, она приходила в себя в одноместной палате после операции. В определенный момент к ней зашел врач, чтобы сделать инъекцию.

Вместо укола 55-летний доктор, по предварительной информации, потребовал интимной близости с пациенткой. Получив отказ, мужчина якобы набросился на женщину и изнасиловал. Вскоре после выписки из клиники пострадавшая обратилась с заявлением в Следственный комитет.

В отношении анестезиолога возбудили уголовное дело и арестовали. Врач не отрицает факт сексуального контакта с пациенткой, утверждая, что процесс происходил по их обоюдному согласию. Ведется следствие.

«До настоящего времени каких-либо обращений и жалоб от пациентки и от правоохранительных органов по указанному факту ни в ГКБ им. Ерамишанцева, ни в Департамент здравоохранения города Москвы не поступало. Со своей стороны Департамент здравоохранения Москвы сообщает, что по факту данного случая проводится служебная проверка», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что таксист в центре Петербурга избил и изнасиловал пассажирку.