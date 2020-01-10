Магазин для взрослых, кабаре и устрицы: Дарья Пынзарь отметила день рождения в Париже

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь 6 января отметила свой 34-й день рождения. Праздник звезда провела в компании супруга Сергея Пынзаря. Вместе влюбленная пара отправилась в незапланированное путешествие во Францию.

«Выехали в аэропорт прихватив с собой пару джинс. По дороге купили билеты просто «куда глаз упал“», — поделилась знаменитость в Instagram.

Дарья и Сергей Пынзарь решили провести каникулы в Париже. Парочка посетила множество культовых мест: Эйфелеву башню, дом Пикассо, Монмартр, а также полюбовалась шедеврами Лувра.

«В Лувр зашли без очередей, потому что сегодня второй день скидок и все в Галерее Лафайет шопятся», — иронично отметила экс-звезда «Дома-2».

Instagram @darya_pinzar86

Чтобы немного развлечься супруги Пынзарь посетили магазин для взрослых и популярное кабаре «Мулен Руж». Заведение с танцовщицами канкана не особо впечатлило знаменитость.

«Ожидала большего. Программа мне показалась „нафталиновой“, хотя, может, в этом и есть „фишка“. Вообще, все рядом сидящие пенсионеры были в восторге», — шутливо высказалась бывшая участница реалити-шоу.

Instagram @darya_pinzar86

Однако одной культурой и развлечениями сыт не будешь. Дарья и Сергей Пынзарь посетили ресторан морских деликатесов. Парочка полакомилась устрицами, креветками и традиционным луковым супом. На столе также стояло красное вино.

Instagram @darya_pinzar86

Позже экс-звезда «Дома-2» решила посетить местный Диснейленд, чтобы в будущем вернуться в парк развлечений вместе со своими детками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дарья Пынзарь позаигрывала с подписчиками в леопардовом купальнике.