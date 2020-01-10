Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани

У США не было точных данных о планах Касема Сулеймани. В этом в интервью Fox News признался американский госсекретарь Майк Помпео.

Политик объяснил: у руководства США не было конкретной информации о дате и месте атаки, которую якобы планировал иранский генерал. Однако при этом Помпео выразил уверенность в том, что Сулеймани «готовил серию нападений».

«Мы не знаем точно, когда и где. Но здесь была реальная возможность и здесь была реальная необходимость», — заявил госсекретарь США.

Решение о ликвидации Сулеймани, которое принял Дональд Трамп, Помпео назвал правильным.

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января во время ракетного обстрела аэропорта Багдада ВВС США. Приказ о ликвидации отдал Дональд Трамп — иранского военного американский президент назвал террористом, заявив, что тот якобы готовил ряд нападений на американских граждан. Иран ответил ракетным обстрелом американских баз в Ираке.

В Минобороны РФ отметили, что убийство Сулеймани — недальновидный шаг, который ведет к эскалации ситуации на Ближнем Востоке, а также напомнили о неоспоримых заслугах погибшего в борьбе с террористическими организациями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что конгрессмены США одобрили ограничение полномочий Трампа по применению силы против Ирана.