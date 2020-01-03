В Минобороны РФ назвали убийство Сулеймани недальновидными шагами США

В Минобороны РФ назвали убийство генерала Касема Сулеймани недальновидными шагами США, которые ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке. Сообщает RT со ссылкой на заявление российского оборонного ведомства.

«Генерал Касем Сулеймани являлся грамотным военным руководителем, обладал заслуженным авторитетом и значительным влиянием во всём Ближневосточном регионе», — говорится в сообщении.

Также в Минобороны отметили, что действия США ведут к серьезным негативным последствиям для международной безопасности.

На фоне произошедшего не менее важным выглядит тот факт, что американские власти проявили себя в новом отрицательном качестве на мировой арене. Они позволили себе ликвидировать высокопоставленного военного чиновника государства, входящего в Организацию объединенных наций (ОНН), что является очередным актом разрушения системы международных отношений, выстраиваемую десятилетиями для поддержания мира и стабильности.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в МИД РФ убийство Сулеймани назвали авантюрой, которая чревата тяжелыми последствиями для мира и стабильности.