Палата представителей США приняла резолюцию о запрете Трампу воевать с Ираном

Конгрессмены США одобрили ограничение полномочий Дональда Трампа в вопросе применения силы в отношении Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно этому документу, американский лидер не может принимать решения об использовании вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей. В тексте также указывается, что начать военные действия в отношении Тегерана станет возможным только после одобрения Конгресса, либо, если произойдет «вооруженное нападение на Соединенные Штаты».

Заседание транслировалось в режиме онлайн на сайте нижней палаты представителей США.

Похожая резолюция также была внесена в Сенат, который с большой долей вероятности, по мнению экспертов, примет ее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после убийства американскими ВВС иранского генерала Касема Сулеймани во время ракетного обстрела близ аэропорта Багдада, Иран в ответ произвел атаку на авиабазы США, расположенные в Ираке.