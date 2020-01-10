  1. Пятый канал
  4. Палата представителей США приняла резолюцию о запрете Трампу воевать с Ираном

Палата представителей США приняла резолюцию о запрете Трампу воевать с Ираном

, 2:03 | Нюра Незванова Срочная новость 32

Конгрессмены США одобрили ограничение полномочий американского лидера по применению силы против Ирана.

Фото: www.globallookpress.com / Stefani Reynolds

Конгрессмены США одобрили ограничение полномочий Дональда Трампа в вопросе применения силы в отношении Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно этому документу, американский лидер не может принимать решения об использовании вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей. В тексте также указывается, что начать военные действия в отношении Тегерана станет возможным только после одобрения Конгресса, либо, если произойдет «вооруженное нападение на Соединенные Штаты».

Заседание транслировалось в режиме онлайн на сайте нижней палаты представителей США.

Похожая резолюция также была внесена в Сенат, который с большой долей вероятности, по мнению экспертов, примет ее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после убийства американскими ВВС иранского генерала Касема Сулеймани во время ракетного обстрела близ аэропорта Багдада, Иран в ответ произвел атаку на авиабазы США, расположенные в Ираке.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
61.23
-0.68 68.06
-1.32
Аварии и разочарование в любви: чем опасно затмение «волчьей» луны 10 января

Последние новости

2:07
Женщины отказались от бритья на месяц и показали результаты флешмоба в сети
2:03
Палата представителей США приняла резолюцию о запрете Трампу воевать с Ираном
1:44
Политическая спекуляция? Кого США определили виновным в крушении украинского Boeing
1:29
Белла Хадид снялась обнаженной для модного журнала
1:17
Грандиозное зрелище: Как прошли масштабные учения Северного и Черноморского флотов
0:52
Домочадцев день: что можно и чего нельзя делать 10 января

Сейчас читают

Домочадцев день: что можно и чего нельзя делать 10 января
Видео, снятое за секунду до падения Boeing в Иране, появилось в сети
Губин или Родион Газманов? Гагарина показала 12-летнего сына

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]