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Два моряка пропали с судна в Камчатском крае

, 8:46 | Анастасия Игонина 28

Члены экипажа баржи заметили исчезновение коллег вечером 6 января. До сих пор их местоположение неизвестно.

Фото: www.globallookpress.com / Nord Stream AG

С баржи, стоящей у причала в бухте Крашенинникова в Вилючинске, пропали два члена экипажа. Об этом стало известно утром 10 января.

Как сообщает ТАСС, поиск пропавших моряков начался еще 7 января, однако официальная информация появилась на сайте Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ только сейчас.

Баржа «КЖ» пришвартовалась в бухте 4 января — судно прибыло в Вилючинск из Петропавловска-Камчатского. Основная часть экипажа сошла на берег — на борту оставались два моряка, которые исчезли вечером 6 января. Обнаружив, что мужчин нет на судне, члены экипажа обратились в правоохранительные органы.

Согласно имеющейся информации, данных о том, где пропавшие могут находиться в настоящее время, нет. Глава пресс-службы Управления МВД РФ по Камчатскому краю Алла Иванова отметила, что к поисковой операции подключены водолазы. Глубина бухты Крашенинникова достаточно большая, поэтому проводить поиски на дне необходимо при помощи специалистов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Сингапуре российское судно с 12 моряками арестовали из-за долгов.

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