Танкер под флагом РФ столкнулся с рыболовецкой лодкой

Танкер Glard-2, идущий под флагом РФ, столкнулся с рыболовецкой лодкой в Черном море недалеко от побережья Турции. Об этом сообщил телеканал турецкий телеканал Huberturk.

Авария произошла примерно в 20-25 километрах от берега недалеко от входа в пролив Босфор. Рыболовецкая лодка затонула. На ней находились шесть человек. Троих удалось спасти. Оставшиеся трое пока числятся пропавшими без вести.

Причина столкновения судов устанавливается. Пока пролив Босфор закрыт для прохода судов из-за тумана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российское и корейское суда столкнулись в Японском море.