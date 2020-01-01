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Российское и корейское суда столкнулись в Японском море

, 12:19 | Валентин Черников 65

В результате ЧП азиатская шхуна пошла на дно.

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Фото, видео: ТАСС/Stefan Sauer, /Бобылев Сергей, /ZEUS, /Maurizio Gambarini

Российское и корейское суда столкнулись в 20 километрах от побережья Южной Кореи, сообщает РГ. Инцидент произошел 31 декабря в акватории Восточного (Японского) моря, недалеко от города Пхохан.

Следовавшее из Пусана во Владивосток торговое судно РФ водоизмещением 1,4 тысячи тонн встретилось с южнокорейской шхуной водоизмещением 29 тонн. Шхуна получила повреждения и в результате затонула. На ее борту находились 12 членов экипажа. Все они успели перейти на борт другого корабля, что находился поблизости. О повреждениях российского судна не сообщается.

К месту происшествия прибыл вертолет, а затем корабль Службы береговой охраны Республики Корея. Следователи службы допрашивают обоих капитанов о причинах происшествия.

Ранее 5-tv.ru писал, что огромный круизный лайнер врезался в бетонный пирс.

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