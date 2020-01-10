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  4. Израильский лайнер экстренно сел в Канаде из-за дыма в двигателе

Израильский лайнер экстренно сел в Канаде из-за дыма в двигателе

, 10:17 | Анастасия Игонина 42

Воздушное судно совершило срочную посадку в аэропорту Галифакса.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Artur Widak; Twitter @karliaa_b

Лайнер израильской авиакомпании El Al экстренно сел в Канаде из-за дыма в двигателе. Как сообщает РИА Новости, в результате незапланированной посадки в аэропорту Галифакса никто не пострадал.

«Рейс LY26 совершил посадку из-за дыма в одном из двигателей. Все (пассажиры — Прим. ред.) в порядке, некоторые сели на рейсы через Торонто, некоторые остались там, о них позаботились», — заявили в пресс-службе авиакомпании.

В настоящее время перевозчик ищет решения сложившейся ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет авиакомпании El Al, направлявшийся из США в Израиль, экстренно сел из-за сработавшего датчика задымления.

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