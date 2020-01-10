МИД России прокомментировал происходящее в Абхазии. Согласно сообщению, опубликованному на сайте Департамента информации и печати внешнеполитического ведомства, Россия считает происходящее в Сухуме, как внутреннее дело республики. В Москве отметили, что внимательно следят за развитием внутриполитической ситуации в Абхазии.

«Рассчитываем на скорейшую стабилизацию обстановки в Абхазии в рамках правового поля через прямой мирный диалог заинтересованных сторон», — говорится в сообщении.

Сторонники оппозиции требуют отставки президента республики Рауля Хаджимбы. Накануне они взяли штурмом здание администрации главы Абхазии. Выбили окна и двери и прорвались внутрь. Сообщалось о десятках пострадавших. Сегодня митингующие снова собираются у здания администрации президента Абхазии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр обороны Абхазии призвал стороны конфликта прийти к компромиссу.