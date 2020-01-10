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  4. Москва рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки в Абхазии — МИД РФ

Москва рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки в Абхазии — МИД РФ

, 11:20 | Марина Неруцких Срочная новость 27

При этом, как сообщили в Департаменте информации и печати внешнеполитического ведомства, Россия считает происходящее в Сухуме внутренним делом республики.

Фото: РИА Новости / Стрингер

МИД России прокомментировал происходящее в Абхазии. Согласно сообщению, опубликованному на сайте Департамента информации и печати внешнеполитического ведомства, Россия считает происходящее в Сухуме, как внутреннее дело республики. В Москве отметили, что внимательно следят за развитием внутриполитической ситуации в Абхазии.

«Рассчитываем на скорейшую стабилизацию обстановки в Абхазии в рамках правового поля через прямой мирный диалог заинтересованных сторон», — говорится в сообщении.

Сторонники оппозиции требуют отставки президента республики Рауля Хаджимбы. Накануне они взяли штурмом здание администрации главы Абхазии. Выбили окна и двери и прорвались внутрь. Сообщалось о десятках пострадавших. Сегодня митингующие снова собираются у здания администрации президента Абхазии. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр обороны Абхазии призвал стороны конфликта прийти к компромиссу.

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