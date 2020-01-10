Привычка жениться: Александр Ревва сыграл четвертую свадьбу со своей супругой

Годовщину брака с размахом отпраздновал Александр Ревва с женой Анжеликой. Отметить 15-летие семейной жизни пара решила на Мальдивах, сыграв на берегу райского острова очередную свадьбу.

«Я стала твоей женой… уже в четвертый раз», — написала в посте Анжелика.

Instagram @angelikarevva

Для праздничной церемонии супруги и их дочери Алиса и Амели оделись в белое. На песке накрыли столы с белоснежными скатертями под такого же цвета навесами. Влюбленные предстали перед «алтарем», где не в первый раз произнесли заветные слова «да». Церемонию сопровождали местные музыканты-барабанщики. По случаю события семья устроила фотосессию на фоне Индийского океана и тропической экзотики.

В комментариях подписчики порадовались за счастливых «молодоженов», пожелали им счастья, любви и процветания.

«Так мило! ️ Прекрасная пара!»

«Какая вы красивая и счастливая семья»;

«Любовь родителей друг к другу — самая ценная инвестиция в детей»;

«Поздравляю! Берегите свою любовь!» — откликнулись фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Реввы написала уморительное письмо Деду Морозу.