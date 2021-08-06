Секреты макияжа: Как нанести тени, чтобы они не осыпались

Яна Вахрушева
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Осыпаются тени? Кропотливый, но 100% способ избежать этой женской неприятности.

Фото, видео: Globallookpress.com / Oleg Gekman, 5-tv.ru

Тема:
Секреты макияжа

Визажист Мадлена Сухарева подробно показала и рассказала, как правильно наносить тени для век. Такой макияж продержится весь день и не осыплется на вечеринке.

Мадлена Сухарева

Визажист

Instagram @madlenamua

Какая косметика нужна для макияжа глаз?

Визажист Мадлена Сухарева советует четыре средства для макияжа глаз, чтобы он не осыпался на лицо. Первый и самый важный элемент — база под тени. Ее можно приобрести в любом магазине косметики в разной ценовой категории. После потребуются жидкие тени и пигмент — рассыпчатые «тени». На самом деле, это чистый красящий компонент, который добавляется в состав теней для век, чтобы придать им насыщенный цвет. Пигменты также представлены во многих брендах декоративной косметики. Но если вы не хотите слишком блестящий продукт, то остановитесь на сухих тенях.

Также вам понадобится специальное средство для повышения стойкости макияжа — клей-глиттер.

Как сделать нанести тени, чтобы они не осыпались?

Первым этапом станет база под тени. Ее следует равномерно нанести на верхнее и нижнее веко, если вы планируете прокрасить область под глазом. Далее добавьте жидкие тени, а следом легкими движениями вбейте пигмент пальцем или кисточкой.

«Обязательно наносите пигмент до того, как высохнут жидкие тени. Иначе это будет бесполезно; они не будут сиять и держаться на глазе» — советует визажист.

Если вы хотите сделать красивую полутень под бровью, возьмите сухие тени темного натурального оттенка. Наносите их отдельной кистью, чтобы сохранить цвет и не нарушить сухую структуру. Нижняя часть глаза прорабатывается аналогично верхней. Когда работа с основными продуктами завершена, нанесите на пигмент клей-глиттер для закрепления эффекта.

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