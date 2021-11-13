Лазер или ремувер: как исправить неудачный татуаж бровей без риска для здоровья

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Надежда Квашенко
Эксклюзив 1 294

Эксперт по татуажу Анастасия Тихонова назвала эффективные и безопасные способы удаления перманентного макияжа бровей

Фото, видео: Depositphotos / NewAfrica; 5-tv.ru

Тема:
Секреты макияжа

Нередко в стремлении улучшить то, что дано природой, представительницы прекрасного пола сталкиваются с неожиданным результатом, от которого хочется избавиться как можно скорее.

Каждая женщина мечтает о притягательном и эффектном взгляде, которым можно покорить сердце любого мужчины. При этом, учитывая современные тренды, одним из главных акцентов в макияже становятся брови. Для того чтобы их выгодно подчеркнуть, многие обращаются к специалистам, но результат не всегда совпадает с ожиданиями и вскоре приходится все исправлять.

О том, как правильно избавиться от неудачной микропигментации 5-tv.ru рассказала эксперт по татуажу Анастасия Тихонова.

По словам специалиста, существуют два проверенных способа удаления некачественного перманентного макияжа — лазер и ремувер.

«Лазерные технологии более эффективны для темных пигментов, а ремувером обычно дочищают какие-то светлые, розово — красные оттенки, для того, чтобы полностью очистить кожу от пигмента», — рассказала Анастасия Тихонова.

Нужно также учесть, что лазеры бывают разные — наносекундные и пикосекундные, которые подходят для самых сложных случаев, но и обойдутся дороже.

Эксперт не рекомендует самостоятельно использовать этот способ, так как велик риск получить ожоги или рубцы.

«Сейчас каждый второй покупает себе лазеры и думает, что может все сделать. Но лазер относится к приборам 4 класса опасности, то есть, им очень легко сделать ожоги, шрамы, рубцы», — напомнила специалист.

В то же время ремувер представляет собой жидкость на основе кислоты щелочи либо солей, которая вносится под кожу при помощи иглы. После этого состав вступает в химическую реакцию с пигментом, часть которого выходит на поверхность кожи, а часть попадает в лимфоток.

Именно поэтому, если вы хотите избавиться от неудачного татуажа без риска для здоровья, стоит выбрать профессионала, об обращении к которому не придется жалеть.

По словам специалиста, нередко сразу избавиться от неудачного «творения» на лице не удается. Здесь все достаточно индивидуально.

Кому-то удается удалить неудачный татуаж за один сеанс, некоторым везет гораздо меньше, и они вынуждены посещать специалиста едва ли не в течение года, чтобы достичь желаемого результата.

Для того чтобы качественно удалить перманентный макияж, по словам эксперта, лучше использовать несколько способов. Применение двух видов лазера и чередование их с ремувером даст самый лучший и чистый результат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько мировые знаменитости тратят в месяц на уход за собой.

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