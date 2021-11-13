Лазер или ремувер: как исправить неудачный татуаж бровей без риска для здоровья
Эксперт по татуажу Анастасия Тихонова назвала эффективные и безопасные способы удаления перманентного макияжа бровей
Фото, видео: Depositphotos / NewAfrica; 5-tv.ru
Нередко в стремлении улучшить то, что дано природой, представительницы прекрасного пола сталкиваются с неожиданным результатом, от которого хочется избавиться как можно скорее.
Каждая женщина мечтает о притягательном и эффектном взгляде, которым можно покорить сердце любого мужчины. При этом, учитывая современные тренды, одним из главных акцентов в макияже становятся брови. Для того чтобы их выгодно подчеркнуть, многие обращаются к специалистам, но результат не всегда совпадает с ожиданиями и вскоре приходится все исправлять.
О том, как правильно избавиться от неудачной микропигментации 5-tv.ru рассказала эксперт по татуажу Анастасия Тихонова.
По словам специалиста, существуют два проверенных способа удаления некачественного перманентного макияжа — лазер и ремувер.
«Лазерные технологии более эффективны для темных пигментов, а ремувером обычно дочищают какие-то светлые, розово — красные оттенки, для того, чтобы полностью очистить кожу от пигмента», — рассказала Анастасия Тихонова.
Нужно также учесть, что лазеры бывают разные — наносекундные и пикосекундные, которые подходят для самых сложных случаев, но и обойдутся дороже.
Эксперт не рекомендует самостоятельно использовать этот способ, так как велик риск получить ожоги или рубцы.
«Сейчас каждый второй покупает себе лазеры и думает, что может все сделать. Но лазер относится к приборам 4 класса опасности, то есть, им очень легко сделать ожоги, шрамы, рубцы», — напомнила специалист.
В то же время ремувер представляет собой жидкость на основе кислоты щелочи либо солей, которая вносится под кожу при помощи иглы. После этого состав вступает в химическую реакцию с пигментом, часть которого выходит на поверхность кожи, а часть попадает в лимфоток.
Именно поэтому, если вы хотите избавиться от неудачного татуажа без риска для здоровья, стоит выбрать профессионала, об обращении к которому не придется жалеть.
По словам специалиста, нередко сразу избавиться от неудачного «творения» на лице не удается. Здесь все достаточно индивидуально.
Кому-то удается удалить неудачный татуаж за один сеанс, некоторым везет гораздо меньше, и они вынуждены посещать специалиста едва ли не в течение года, чтобы достичь желаемого результата.
Для того чтобы качественно удалить перманентный макияж, по словам эксперта, лучше использовать несколько способов. Применение двух видов лазера и чередование их с ремувером даст самый лучший и чистый результат.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько мировые знаменитости тратят в месяц на уход за собой.
- 10 авг
- Секреты макияжа: Как нанести тени, чтобы они не осыпались
- 9 авг
- Секреты макияжа: Как подобрать розовый оттенок румян?
- 8 авг
- Секреты макияжа: Как убрать жирный блеск на лице
- 7 авг
- Секреты макияжа: Как подготовить кожу лица к макияжу
- 6 авг
- Секреты макияжа: Как быстро и ровно нарисовать стрелки
- 25 февр
- Как изменились за 17 лет звезды сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…»?
- 30 янв
- «Честное фото?» — Фанаты не узнали Ренату Литвинову без макияжа
- 28 апр
- Секреты макияжа: Как быть неотразимой во время свидания по веб-камере?
- 16 апр
- Брови из гречки — новый тренд в TikTok и Instagram, навеянный самоизоляцией
- 4 апр
- «Самый бомбический образ»: Гоар Аветисян перевоплотилась в Красную Шапочку
Читайте также
81%
0.61 82.22
0.56
Нашли ошибку?