Ни один зомби не устоит: три идеи макияжа на Хэллоуин в домашних условиях

София Бабина
София Бабина Эксклюзив 24 0

В самый пугающий праздник в году хочется выглядеть страшно привлекательно.

Фото, видео: 5-tv.ru

В обычные рабочие дни друзья могут спокойно пугать друг друга темными кругами под глазами. Но для вечеринки в канун 31 октября этот образ будет скучноват. Хэллоуин — отличная возможность попробовать дополнить праздничный костюм оригинальным макияжем вместо последствий недосыпа.

Как без лишних затрат создать необычный образ на тематическую вечеринку, эксклюзивно Пятому каналу показала визажист и блогер Татьяна Суина.

Подготовка лица к хэллоуинскому макияжу

5-tv.ru

Первым делом нужно увлажнить кожу лица: нанести базу под макияж или просто крем. Этот шаг поможет чувствовать себя комфортнее в течение вечеринки с интенсивным гримом.

Следующий шаг — тональный крем. Его распределяют, начиная от периферии лица к центру.

«Я смешиваю два средства, чтобы оттенок лучше подходил к моей коже. Обязательно сначала растираем продукт на руке — так тональный крем будет легче ложиться», — рассказала Суина.

Чтобы высветлить зоны вокруг глаз, под нижнее веко стоит нанести консилер, а для более четкого овала лица — контуринг.

Закрепить макияж поможет пудра и румяна. Последнее средство можно и вовсе опустить, если по задумке образа нужна мертвенно белая, «неживая» кожа.

«Для оформления бровей я беру темный оттенок теней и немного растушевываю его на руке, чтобы цвет был не таким интенсивным», — подсказала визажист.

Цвет бровей должен подходить под цвет корней волос. Если форма получилась неровной или чересчур широкой, можно подправить ее консилером.

Получившийся базовый макияж, чтобы он превратился в тематический праздничный образ, нужно дополнить элементами хэллоуинского грима.

Идея №1 — макияж с привидениями на Хэллоуин

5-tv.ru

Для первого образа понадобятся две краски для лица или тени для век.

  1. С помощью средства нужно пальцами нарисовать нечто похожее на мазки. Это будут тела будущих привидений;
  2. Тоненькой кистью эти кляксы растушевываются в сторону подбородка;
  3. Затем черной кистью привидениям надо подрисовать глазки и рты;
  4. Для объема за белыми силуэтами лучше добавить тени.

Тушь и золотой хайлайтер идеально завершат образ. Кстати, чтобы ресницы выглядели длиннее, красить их нужно прямо от самых корней. При этом можно еще и дополнительно подкручивать их щеточкой вверх.

«Ближе к концам мы приклеиваем длинные ресницы, а на внутреннюю сторону глаза — коротенькие», — добавила эксперт.

Осталось только выделить губы коричневым карандашом и блеском.

Идея №2 — макияж с паутиной на Хэллоуин

5-tv.ru

Для второго грима пригодятся картон и керлер для ресниц.

  1. Небольшая картонная подложка, например, от заколок, в комбинации с пудрой позволит начертить ровные линии от уголков глаз к ушам — наброски будущей паутины;
  2. Затем в пудру окунаются щипчики для завивки ресниц — их форма идеально сгодится для отпечатков внутренних паутинных «ниточек»;
  3. Теперь эти линии надо обвести подводкой для глаз, а уголки век подчеркнуть тенями — так рисунок будет объемнее.

Осталось накрасить губы темной помадой и приклеить ресницы.

Идея №3 — макияж Джокера на Хэллоуин

5-tv.ru

Третий образ — самый легкий в исполнении среди всех идей. В нем тоже используется керлер.

  1. На щипчики для завивки ресниц нужно набрать пудры и отпечатать ими один треугольник под правым глазом и второй над бровью;
  2. Затем обвести рисунок подводкой;
  3. Теперь темными тенями надо закрасить кончик носа;
  4. Клоунскими губы получатся, если их уголки удлинить жидкой помадой или карандашом.

Получается макияж, вдохновленный Харли Квинн или Джокером — в фильме у него как раз также выглядел «разрезанный» рот.

