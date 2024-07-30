Лайфхаки для прекрасных дам: как проверить качество помады

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 19 0

Доцент Вольнова: наличие комков говорит о том, что помада некачественная

Лайфхаки для прекрасных дам: как проверить качество помады

Фото: www.globallookpress.com / Jens Kalaene

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Тема:
Секреты макияжа

На что следует обратить внимание?

Главный признак некачественной помады — это наличие комков при нанесении на губы. Об этом сообщила доцент кафедры биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза РОСБИОТЕХа Екатерина Вольнова в беседе с изданием Газета.ру.

По ее словам, проверить это можно не только на губах, но и с помощью обычной бумаги.

«Возьмите белый лист бумаги и проведите линию. Если вы приобрели качественную помаду, то полоска помадной массы будет гладкой, равномерно окрашенной, немажущейся, без комочков», — объяснила эксперт.

Кроме того, некачественная помада либо слишком быстро растекается в тепле, либо настолько твердая, что не прокрашивает губы, и оставляет после себя жирный след. Также стоит обратить внимание на запах и вкус. Если они горькие и неприятные, то, вероятно, при изготовлении помады были допущены ошибки.

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