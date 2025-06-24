Не слабо: Виктория Боня доказала, что не использует фильтры

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 35 0

Виктория Боня показала подписчикам процесс нанесения макияжа

Не слабо: Виктория Боня доказала, что не использует фильтры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Секреты макияжа

Многие подписчики обвиняли звезду в использовании фотошопа.

Телеведущая Виктория Боня продемонстрировала подписчикам, как наносит макияж и преображает лицо. Это она сделала в ответ на обвинения фанатов в том, что внешность звезды — это результат фильтров. Соответствующее видео Боня опубликовала в своем Telegram-канале.

«Слабо ли мне показать себя от начала до конца без фильтров? Девчонки, я фильтры, конечно, иногда использую в бьюти-целях, чтобы просто красиво было. Но вчера я делала макияж, и меня обвинили в том, что он сделан при помощи фотошопа. „Что за запудривание мозгов? Что за обман? Вы себя в начале видео мало подфотошопили, а в конце видео сплошной блер“. Показываю свой сплошной блер», — поделилась теледива.

Такое заявление звезда сделала на фоне обвинений в том, что она пользуется разными эффектами, чтобы казаться красивее. Некоторые подписчики отметили, что фильтр проявляется по мере ролика и в конце — «абсолютная анимация». Причем звезду и вовсе взяли «на слабо»: мол, страшно ли ей показать свое лицо от начала и до конца.

Помимо макияжа Боня прибегала и к помощи пластических хирургов. Она использовала филлеры и разные девайсы, чтобы подтянуть лицо. Однако эти средства сделали лицо более квадратным и маскулинным. Также селебрити сделали темпоральную подтяжку бровей, которая оказалась не только неэффективной, но и оставила огромные шрамы. К тому же она прибегла к блефаропластике, то есть удалению избытков кожи и жировой ткани в области глаз. Но у звезды все еще оставались морщины под глазами, которые, как утверждает ее пластический хирург Чиа Чи Као, она ненавидела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Шагор Степанян, которому 37 лет, женился на 18-летней модели Марии Мазановой. Торжество посетило множество представителей шоу-бизнеса, в том числе и Виктория Боня.

Тема:
Секреты макияжа
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