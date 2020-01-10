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«Навести здесь порядок»: Владимир Путин потребовал улучшить качество жизни крымчан

, 16:05 | Василий Заика Видео 15

Президент России заявил о необходимости развития городской и социальной инфраструктуры полуострова.

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Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил; 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя потребовал улучшить качество жизни жителей полуострова.

«Нужно повышать качество жизни на полуострове, развивать городскую и социальную инфраструктуру, ориентируясь на самые высокие и передовые стандарты», — заявил Владимир Путин.

Глава российского государства отметил, что имеет в первую очередь россиян, постоянно проживающих в Крыму. Владимир Путин обратил внимание, что рост качества жизни крымчан должен быть выражен в ремонте жилого фонда, инженерных сетей, а также в благоустройстве территорий и общественных пространств.

«Речь не только идет о курортных и туристических зонах, но и обо всех населенных пунктах. Надо предметно посмотреть и оценить состояние городской среды в Крыму. Навести здесь порядок», — сказал Владимир Путин.

Помимо прочего, президент России указал на необходимость укрепления транспортной инфраструктуры Крыма. По мнению Владимира Путина, повышение уровня региональных систем коммуникаций требует решительных и просчитанных действий.

«Имею в виду строительство и ремонт местных автодорог, железнодорожных платформ и вокзалов, обновление подвижного состава пригородного сообщения. Это все то, чем жители региона пользуются практически в ежедневном режиме», — заключил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шэрон Стоун назвала Владимира Путина «сильным лидером».

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