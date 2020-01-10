Шэрон Стоун назвала Владимира Путина «сильным лидером»

Американская актриса Шэрон Стоун назвала президента России Владимира Путина «сильным лидером», но при этом не очень лестно высказалась о главе США Дональде Трампе.

«Я считаю, что Путин, по-своему, сильный лидер своей страны», — цитирует GQ слова артистки.

Шэрон Стоун подчеркнула, что «Трамп и Путин очень разные». По мнению звезды Голливуда, американский лидер относится к занимаемому посту без должного уважения.

«Следует относиться к этой должности с большой честью, смирением и чувством личной гордости», — поделилась мнением знаменитость.

Актриса считает, что Дональд Трамп вряд ли будет переизбран на следующий президентский срок. Выборы на должность лидера США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шэрон Стоун не поверили и заблокировали в приложении для свиданий.