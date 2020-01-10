Россия без рассмотрения вернула Украине ноту протеста о визите Путина в Крым

Россия не стала рассматривать и вернула Украине ноту протеста по поводу визита президента РФ Владимира Путина в Крым. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«Эту ноту, как и другие поступающие к нам обращения такого рода, МИД России вернул украинской стороне без рассмотрения ввиду отсутствия оснований для протеста», — пояснили в ведомстве.

Российские дипломаты напомнили, что президент России и другие официальные лица страны не должны согласовывать с иностранными государствами свои поездки в субъекты РФ.

«Призываем украинскую сторону наконец принять реальность принадлежности Крыма и Севастополя Российской Федерации», — заключили в МИД РФ.

Как сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин посетил Крым 9 января. Там он наблюдал за учениями Северного и Черноморского флотов. Во время маневров на видео попал пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал».