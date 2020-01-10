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США не собираются обсуждать с Ираном вывод войск

, 17:55 | Марина Неруцких Срочная новость 47

Соответствующее заявление сделал глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Фото: www.globallookpress.com / Capt. Robyn Haake/Planetpix

Власти США не собираются обсуждать с Ираком вывод американских войск из страны. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявления главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

«В настоящее время любая делегация, направленная в Ирак, будет нацелена на обсуждение того, как лучше подтвердить приверженность нашему стратегическому партнерству, — не на обсуждение вывода войск», — отмечается в сообщении.

Как сообщал 5-tv.ru, отношения между Ираном и США обострились после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. 8 января Иран нанес ракетные удары по американским военным базам в Ираке. 10 января Палата представителей США приняла резолюцию о запрете президенту Дональду Трампу воевать с Ираном.

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