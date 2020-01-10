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«Лена раздула»: Бывший муж Ваенги оценил «шантаж» ее старого коллеги

, 18:55 | Василий Заика Интервью 556

Продюсер Иван Матвиенко прокомментировал пост певицы в Instagram.

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Фото, видео: РИА Новости / Кирилл Каллиников; Instagram @ivanmatvienko_official; 5-tv.ru

Бывший супруг певицы Елены Ваенги продюсер Иван Матвиенко в беседе с 5-tv.ru прокомментировал пост, который артистка разместила в своем аккаунте в Instagram.

В своей публикации исполнительница сообщила подписчикам, что бывший коллега намерен продать ей ее же песни, и подкрепила сказанное скриншотом сообщения гитариста Николая Юрова, которое он отправил Ивану Матвиенко.

В письме музыкант сообщает экс-супругу Елены Ваенги, что у него сохранились старые записи певицы и предлагает выпустить альбом под названием «Начало». Далее Николай Юров пишет, что может найти тех, кто купит материал. Гитарист отмечает, что редкая запись не подпадает под «авторские и юридические законы», а также отмечает, что не распространял ее.

«Самое смешное… „С уважением…“…Мне продают мои же песни… Шантажным способом… Любуйтесь, люди добрые», — написала Елена Ваенга.

Instagram @vaengaofficial

Иван Матвиенко отметил, что подобное предложение действительно поступало от Николая Юрова, а относительно шантажа его бывшая жена несколько преувеличила.

«Было предложение… Это Лена уже раздула. Было от него предложение такое и все. Я просто Лене вчера показал, а она вот такое вот…», — сказал Иван Матвиенко.

Продюсер отметил, что Елена Ваенга обладает авторскими правами на свои песни. В случае, если альбом, о котором сообщал в письме Николай Юров, выйдет в свет — вопрос будет решаться в судебном порядке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсер Матвиенко оценил рассказ Нюши о домогательстве.

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