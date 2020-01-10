Хейтеры раскритиковали Волочкову за жалобы на пляжную вечеринку в Таиланде

Анастасия Волочкова продолжает наслаждаться отдыхом в солнечном Таиланде и радовать подписчиков новыми публикациями. Звезда разместила новый пост и подвергалась насмешкам в сети не из-за своего шпагата или неудачного костюма, а из-за жалобы на пляжную вечеринку, пишет «Экономика сегодня».

Танцовщица разместила объемный пост в своем Instagram-аккаунте, где рассказала о мероприятии на пляже Пхукета в Таиланде, где выступала группа «Мумий Тролль». Главная претензия звезды связана с тем, многие места в VIP-зоне, стоимостью 500 долларов, были заняты другими людьми, а вместо обещанных «моря шампанского и яств», на столе знаменитости оказались «одна бутылка и картошка фри на восьмерых».

«Более того, люди, которые реально за баснословные деньги купили билеты на эту пляжную вечеринку, концерт которой задержали на два часа, вообще не попали за столики! Потому что там успели расположиться люди, вообще не имеющие пригласительных», — рассказывает балерина.

Instagram @volochkova_art

Также Волочкова заявила, что организатор распорядился не пускать ее на концерт, якобы из-за того, что она высказала ему правду в лицо.

Подписчики Волочковой не посочувствовали звезде, а наоборот, высмеяли ее, указав, что балерине «не хватило шампанского», на которое она, видимо, рассчитывала. Также некоторые припомнили Анастасии точно такую же ситуацию на ее шоу, когда люди не сумели попасть на свои места по билетам.

«Похожую историю читала на вашей странице. Когда кто-то купил билет на ваш концерт, еле попал в зал из-за давки на входе, а место уже было занято людьми, которым бесплатно раздали пригласительные. И пронумерованы были только ряды, на стульях номеров не было. Короче, люди возмущались так же, как и вы сейчас»;

«И стол лепестками роз не посыпали, и бутылку всего одну дали. Жизнь — боль», — написали юзеры.

Фанаты Волочковой заступились за нее и осудили поведение организаторов. Они поблагодарили балерину за неравнодушие к остальным гостям, которые, возможно, не решились высказаться публично.

«Настоящее мошенничество! Какой беспредел!»;

«У таких людей ни стыда, ни совести…и вообще, что это за вечеринка, посвященная концерту? Так бывает разве? Бывает концерт», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкова искупалась в океане топлес.