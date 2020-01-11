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В чем метафизическая уникальность первого лунного затмения в 2020 году?

, 1:48 | Сергей Зеленский Видео 485

Это астрономическое явление происходит раз в более чем 30 лет.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Arco Images / Muster, Uwe Meinhold, Bernhard, A., Fuad Nizam, Teguh Priatna

Первое в 2020 году лунное затмение в ночь на 11 января уникально по многим параметрам. Издавна это природное явление в середине зимы называли «волчьей Луной», так как эти хищники, уже изголодавшиеся в лесах, вплотную подходили к населенным пунктам. Тем не менее, естественный спутник продолжает оказывать тотальное влияние на организм человека.

Известно, что в период полнолуния большинство людей испытывают дискомфорт, повышенную нервозность, а потому следует замкнуться в себе и не вступать в какие-либо разгоряченные дискуссии, которые грозят перерасти в конфликты с далеко идущими последствиями.

Также важно оставаться внутренне крайне сосредоточенным, так как полнолуние зачастую несет с собой негативные события — многочисленные аварии, обострение хронических заболеваний, ухудшение психического состояния, перепады настроения, взрывы эмоций.

Уникальность этого лунного затмения вкупе с соединением Сатурна с Плутоном, а также Солнца с Меркурием в этой же точке заключается в том, что оно бывает один раз в 30 с лишним лет. Более того это астрономическое событие обычно знаменует собой одну из поворотных точек в глобальных событиях всего мира.

По мнению астрологов, точно в период с 10 по 15 января, и несколько дней спустя есть все основания ожидать важных событий для всего земного шара. Их смысл будет тесно связан со словами «власть» и «контроль».

В целом, в эти лунные сутки рекомендуется «обнулиться», выйти из зоны комфорта, и сделать шаг вперед себе — обновленному.

Следующие лунные затмения в наступившем году произойдут 5 июня, 5 июля, а также 30 ноября. Солнечные затмения 21 июня и 14 декабря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, жители каких российских регионов смогут наблюдать «волчью Луну».

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