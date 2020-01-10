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Первое в новом году лунное затмение смогут увидеть жители всей России

, 16:57 Эфирная новость 56

Земная тень закроет диск Луны почти на 100%. Начнется это явление после восьми вечера по московскому времени и продлится четыре часа.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Shomindro Dutta; 5-tv.ru

Россиян этим вечером ждет завораживающее зрелище – первое и самое масштабное в новом году лунное затмение. Земная тень закроет диск Луны почти на 100%.

Это явление продлится четыре часа. Начнется оно после восьми вечера по московскому времени, окажется на пике в 22:10 и завершится чуть за полночь. Увидеть космический спектакль можно будет из любого региона страны. Если, конечно, небо не закроют тучи.

Всего же в этом году будет четыре лунных затмения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лунное затмение сулит неприятности четырем знакам зодиака.

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Лунное затмение сулит неприятности четырем знакам зодиака

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