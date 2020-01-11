«Поняли друг друга»: Мария Погребняк простила нахамившего ей таксиста

Супруга футболиста Павла Погребняка — Мария — рассказала о завершении конфликта с таксистом. На днях на своей странице в Instagram модель поделилась видео, на котором работник одного из сервисов по заказу такси повел себя некультурно.

Продолжение истории появилось в аккаунте Погребняк в социальной сети. По словам блогерши, она созвонилась с обидевшим ее мужчиной и провела продуктивную беседу.

«Мы созвонились и поговорили! Поняли друг друга!» — отмечает Мария.

Instagram @mariapoga_

Супруга футболиста еще раз подчеркнула, что такси вызвала, потому что из-за травмы ноги ей было больно ходить, и она хотела подъехать прямо к дверям ресторана, в котором у нее была назначена встреча. Также Мария сообщила, что простила водителю его некорректное поведение.

Несколько дней назад Погребняк опубликовала видео, на котором запечатлен ее спор с таксистом. Мужчина настаивает на том, чтобы Мария покинула машину, в то время как сама модель объясняет, что до нужной точки водитель ее не довез.

По версии самой Погребняк, таксист выгнал ее из автомобиля, бросил личные вещи блогерши на асфальт и уехал.

Ранее 5-tv.ru публиковал детали конфликта Марии Погребняк с таксистом, которыми жена футболиста поделилась в социальной сети.