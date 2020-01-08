«Я до сих пор в шоке»: Мария Погребняк раскрыла детали конфликта с таксистом

Подробности конфликта с московским таксистом раскрыла Мария Погребняк. Ранее жена российского футболиста выложила в Instagram видео, на котором запечатлела реакцию подвозившего ее водителя на жалобу звезды.

Модель указала шоферу, что тот доставил ее не к тому дому, мужчина же в ответ стал возражать пассажирке. Ролик закончился тем, что работник такси выгрузил вещи девушки из авто и уехал. Instagram @mariapoga_

«Таксист, как это часто бывает, привез меня не туда. Но мало того, что он не доехал до ресторана, куда мне было нужно, еще он отказался объезжать здание и начал сильно на меня орать и выгонять из машины», — написала в микроблоге Погребняк.

По словам Марии, в этот момент она испугалась, и ее хватило на лишь то, чтобы записать видео. В результате водитель «выкинул» ее вещи из автомобиля и оставил девушку посреди дороги.

«Я написала в службу поддержки такси и жду от них ответ, жду извинений и увольнения этого водителя. Если он со мной так поступил, то может поступить и с любым другим пассажиром. У него явно проблемы с контролем агрессии, и он плохо знает свои обязанности. Сказать, что я оскорблена и удивлена таким поведением — ничего не сказать. Я до сих пор в шоке», — заключила автор поста.

Ранее 5-tv.ru писал, что таксист в центре Петербурга избил и изнасиловал пассажирку.