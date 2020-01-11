Лондон призвал Тегеран выполнять условия СВПД, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Кабмине Британии. Собеседник агентства подчеркнул, что в Соединенном Королевстве остаются верны ядерной программе.

Схожее заявление прозвучало и из Парижа. Там министр вооруженных сил Флоранс Парли обратилась к странам-участницам СВПД с призывом защитить ядерную сделку с Ираном и помешать росту напряженности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва стремится сделать все возможное, чтобы не допустить развала Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).