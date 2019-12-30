Лавров заявил об угрозе развала сделки по иранской ядерной программе

Москва стремится сделать все возможное, чтобы не допустить развала Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с иранским коллегой Джавадом Зарифом.

Глава российского МИД напомнил, что СВПД был одобрен резолюцией Совета безопасности ООН, однако США, по его мнению, «весьма аррогантно (надменно - Прим.ред.)» из него вышли.

«Это важнейшее завоевание международной дипломатии — имею в виду Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) — находится под угрозой развала», — подчеркнул он.

Лавров обратил внимание на то, что Вашингтон одновременно запрещает другим членам ООН выполнять требования договора.

«Конечно же, сегодня мы хотим обменяться мнениями о том, как мы можем сделать все от нас зависящее, чтобы не допустить развала этой договоренности», — отметил он.

Глава МИД России добавил, что Россия будет требовать от Вашингтона, Лондона, Парижа и Берлина полного выполнения СВПД. В противном случае, по словам Лаврова, соглашение придется признать «почившим в бозе».

СВПД по ядерной программе Тегерана был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией летом 2015 года. Согласно документу, исламская республика отказывается от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций. В 2018 году Вашингтон официально объявил о своем выходе из СВПД и восстановлении ранее снятых санкций против Тегерана, которые среди прочего предусматривали наложение рестрикций на страны, ведущие сотрудничество с Ираном в экономической сфере.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал все страны придерживаться СВПД по Ирану.