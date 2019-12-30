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  4. Лавров заявил об угрозе развала сделки по иранской ядерной программе

Лавров заявил об угрозе развала сделки по иранской ядерной программе

, 16:49 | Сергей Зеленский Видео 45

Глава российского МИД провел переговоры с иранским коллегой Джавадом Зарифом.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Москва стремится сделать все возможное, чтобы не допустить развала Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с иранским коллегой Джавадом Зарифом.

Глава российского МИД напомнил, что СВПД был одобрен резолюцией Совета безопасности ООН, однако США, по его мнению, «весьма аррогантно (надменно - Прим.ред.)» из него вышли.

«Это важнейшее завоевание международной дипломатии — имею в виду Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) — находится под угрозой развала», — подчеркнул он.

Лавров обратил внимание на то, что Вашингтон одновременно запрещает другим членам ООН выполнять требования договора.

«Конечно же, сегодня мы хотим обменяться мнениями о том, как мы можем сделать все от нас зависящее, чтобы не допустить развала этой договоренности», — отметил он.

Глава МИД России добавил, что Россия будет требовать от Вашингтона, Лондона, Парижа и Берлина полного выполнения СВПД. В противном случае, по словам Лаврова, соглашение придется признать «почившим в бозе».

СВПД по ядерной программе Тегерана был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией летом 2015 года. Согласно документу, исламская республика отказывается от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций. В 2018 году Вашингтон официально объявил о своем выходе из СВПД и восстановлении ранее снятых санкций против Тегерана, которые среди прочего предусматривали наложение рестрикций на страны, ведущие сотрудничество с Ираном в экономической сфере.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал все страны придерживаться СВПД по Ирану.

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