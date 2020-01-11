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  4. «Адам и Ева» Анжелика Ревва опубликовала романтичное фото с «медового месяца»

«Адам и Ева» Анжелика Ревва опубликовала романтичное фото с «медового месяца»

, 19:47 | Светлана Александрова Фото 537

Супруги сыграли свадьбу на Мальдивах в четвертый раз за 15 лет совместной жизни.

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Фото, видео: Instagram @angelikarevva

Александр и Анжелика Ревва устроили себе медовый месяц после четвертой за 15 лет совместной жизни свадьбы, которую они сыграли на днях на берегу Индийского океана на одном из Мальдивских островов. «Новобрачная» опубликовала на своей странице в Instagram целую серию фотографий, на котором супруги запечатлены на фоне экзотических пейзажей.

«После нашей красивой свадьбы 20.04.2007 у нас не было медового месяца, но думаю, медовый день мы точно заслужили», — написала Анжелика под одним из снимков.

Instagram @angelikarevva

Поклонники в комментариях восхищаются красивой парой, поздравляют их с романтической датой, желая им любви и счастья. Наибольшее восхищение пользователей вызвало фото, на котором Александр и Анжелика полуобнаженные сидят на качелях над водой.

«Романтично!»

«Идеально — Инь и Ян»;

«Адам и Ева»;

«Очень красивая райская картина»;

«Безумно приятно на вас смотреть!»

«Ваша семья очень похожа… на ангелов!», — пишут фанаты.

Ранее, как писал 5-tv.ru, резидент «Comedy Club» Александр Ревва насмешил подписчиков своим «танцем жениха» на тропическом пляже.

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