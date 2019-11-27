«Лучший образ!»: певец Шура выложил безумное фото двадцатилетней давности

Певец Шура напомнил фанатам о бурном прошлом. В Instagram он выложил снимок 1999 года. На нем артист позирует в одном из концертных образов. В ту пору он сам шил себе сценические костюмы. Наряды Александра Медведева были под стать его эпатажному поведению.

На фотографии с широко открытым ртом исполнитель делает па. Черная одежда, обувь, волосы и зияющая дыра между передними зубами выгодно смотрятся на красном фоне.

Instagram @shuramedvedev

Ретроспектива с налетом безумства пробудила у поклонников приятные воспоминания. При этом многие отметили, что сегодня Шура выглядит намного лучше, чем тогда.

«Классный такой был! Ни на кого не похож! Клипы ставили в запись, потом до дыр смотрели!»

«Ой, какое было счастье слушать и видеть вас такого!»

«Нарядно! Помню, как вчера!

«Сейчас намного лучше выглядишь, пупсик!»

«Лучший образ!» — прокомментировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шура решил завести детей и лечит дисбактериоз.